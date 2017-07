Diocesi: Udine, celebrazioni per i patroni Ermacora e Fortunato. Mons. Mazzocato ricorda i martiri di ieri e di oggi

“Lo stesso amore di Cristo riempiva il cuore di Ermacora e Fortunato e degli altri martiri aquileiesi e li rese coraggiosi testimoni del Vangelo mentre attorno a loro crollava il mondo costruito dalla potenza romana. Nelle testimonianze attuali dei nostri fratelli martiri del medio ed estremo Oriente ritroviamo l’identica certezza che Gesù Cristo tiene uniti a sé con il legame invincibile dell’amore coloro che credono in lui”. Lo ha affermato l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, nell’omelia pronunciata ieri sera durante i primi vespri dei santi patroni dell’arcidiocesi di Udine, Ermacora e Fortunato. Oggi, solennità di Ermacora e Fortunato, alle ore 10.30 in cattedrale, mons. Mazzocato presiede l’Eucaristia. Invitati, in modo particolare, sono i presbiteri e i fedeli laici delle parrocchie della città. Alle 20, nella basilica di Aquileia, la concelebrazione eucaristica con i vescovi della regione.