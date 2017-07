Diocesi: Terni, nella basilica di San Valentino celebrazioni per la festa della Madonna del Carmelo

Proseguono fino al 16 luglio, presso la basilica di San Valentino di Terni, le celebrazioni per la festa della Madonna del Carmelo, patrona dell’ordine dei carmelitani scalzi che da oltre 400 anni reggono la basilica del Santo dell’amore. “La celebrazione della festa della Madonna del Carmelo – si legge in una nota – è momento di grande spiritualità che la comunità maschile e femminile dei carmelitani scalzi vive intensamente insieme alla comunità parrocchiale di san Valentino e a quella diocesana”. Tutti i giorni, fino al 15 luglio, sono in programma la recita del rosario meditato e dei vespri alle ore 17.45, seguiti alle 18.30 dalla celebrazione eucaristica presieduta dai diversi sacerdoti della vicaria con una riflessione mariana. “Sarà inoltre celebrata – prosegue la nota – la giornata dello scapolare e il rinnovamento dell’affidamento a Maria della parrocchia”. Lo scapolare è una lunga banda di stoffa simbolo dell’abito monastico, che oltre dai carmelitani viene indossato dai benedettini, cistercensi e domenicani. Domenica 16 luglio, festa liturgica della Madonna del Carmine, alle 10 verrà celebrata la messa solenne. In serata, dalle 21, preghiera in piazza della Pace e benedizione davanti alla Chiesa di Santa Maria del Carmelo.

Anche presso il monastero dei santi Giuseppe e Teresa delle Carmelitane scalze di Macchia di Bussone, che quest’anno commemora il IV centenario dalla fondazione, sarà celebrata la festa della Madonna del Carmelo: sarà il vicario generale della diocesi, a presiedere il 16 luglio, alle 8.30, la celebrazione eucaristica.