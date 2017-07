Diocesi: mons. Tremolada a Brescia. Card. Scola, “la Chiesa di Brescia avrà modo di toccare con mano le doti del vescovo eletto”

“Come vicario episcopale di settore, mons. Antonio Tremolada è stato un punto di riferimento nella nostra diocesi per l’evangelizzazione oltre che per la pastorale liturgica”. A dirlo è stato l’amministratore apostolico di Milano, card. Angelo Scola, questa mattina nella cappella della curia di Milano annunciando alla stampa la nomina di monsignor Antonio Tremolada a vescovo di Brescia. “A pochi giorni di distanza dall’annuncio della nomina di Mario Enrico Delpini a nuovo arcivescovo di Milano – ha affermato il card. Scola – il Santo Padre ha preso un’altra decisione: ha nominato vescovo di Brescia sua eccellenza monsignor Antonio Tremolada. Quest’ultimo, dedicandosi all’ambito dell’educazione e della pastorale giovanile, nella nostra diocesi si è occupato per la catechesi di oratori e di sport, creando diverse iniziative rivolte agli adulti e ai ragazzi”. “Ai sacerdoti – ha proseguito Scola, citando gli ottimi riscontri ottenuti negli anni dai ‘Dialoghi di vita buona’, gli incontri promossi da diverse realtà culturali, sociali ed economiche di Milano – è ben nota la sua conoscenza delle sacre Scritture. La Chiesa di Brescia avrà modo di toccare con mano le doti del vescovo eletto”.