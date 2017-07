Diocesi: Monreale, mons. Pennisi apre la raccolta di grano nei terreni affidati all’Associazione Speranza e Carità di Biagio Conte

Inaugurazione, ieri a Tagliavia, nel corleonese, della raccolta del grano nei terreni che l’arcidiocesi di Monreale ha affidato all’Associazione Speranza e Carità di Biagio Conte. Alla presenza dell’arcivescovo mons. Michele Pennisi, e dell’assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia, Antonello Cracolici, che ha donato l’affitto della mietitrebbia, i fratelli dell’associazione hanno restaurato un antico rudere di una vecchia casa rurale presente nei terreni del santuario e lì hanno offerto a tutti i partecipanti pane, formaggi e pomodori locali. Don Pino Vitrano, braccio destro di fratel Biagio, ha spiegato come le varietà delle sementi di grano, “Core” e “Tumminia” (offerte da varie aziende siciliane) danno un raccolto che riesce a coprire il fabbisogno della comunità per più di sei mesi. Da quando nel 2013, mons. Salvatore Di Cristina, allora arcivescovo di Monreale, ha affidato in comodato all’Associazione Speranza e Carità diversi ettari, sono stati tanti i passi compiuti dalla Comunità di Biagio Conte anche in termini di dialogo interreligioso con musulmani ed ebrei. Diverse opere nella casa rurale di Tagliavia sono state realizzate da alcuni artigiani musulmani e lo scorso aprile la Comunità ha donato 60 kg di farina del grano raccolto da queste terre alla comunità ebraica con cui hanno impastato il pane per celebrare la loro pasqua.