Diocesi: Latina, domani la consegna degli attestati a 18 mediatori penali

Saranno 18 le persone a cui domani, giovedì 13 luglio, verranno consegnati, a Latina, gli attestati di “Mediatore penale”. Si tratta di persone che hanno frequentato il corso organizzato dal consultorio familiare diocesano “Crescere insieme”, unica esperienza nel Lazio. Alla cerimonia, ospitata dalle 19 presso la curia diocesana, interverranno il vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, mons. Mariano Crociata, e Rita Visini, assessore regionale alle Politiche sociali. “L’ambito di servizio dei mediatori penali – si legge in una nota – è la giustizia riparativa per adulti introdotta nell’ordinamento penale italiano con la legge 67/2014”. Ne possono usufruire l’imputato di reati punibili fino a 4 anni di carcere, il quale ha la possibilità di richiedere la sospensione del processo e la successiva messa alla prova per un determinato periodo di tempo. All’esito positivo della prova, avrà la possibilità di vedersi riconosciuta l’estinzione del reato. Il programma di trattamento è stabilito e monitorato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia, sotto la supervisione del giudice, e prevede come attività obbligatorie, l’esecuzione gratuita di un lavoro di pubblica utilità, l’attuazione di condotte riparative per eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché il risarcimento del danno causato e, dove possibile, l’attività di mediazione con la vittima del reato.