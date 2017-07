Diocesi: Lamezia Terme, domenica mons. Cantafora inaugura a Conflenti la Fazenda da Esperança “Rifugio Santa Maria della Bellezza”

Sarà il vescovo di Lamezia Terme, mons. Luigi Cantafora, ad inaugurare, domenica prossima, la Fazenda da Esperança “Rifugio Santa Maria della Bellezza” in località Querciuola a Conflenti. La Fazenda, a pochi passi dal Monastero delle Sorelle Povere di Santa Chiara si propone di accogliere, in un ambiente sano nel nome del Vangelo, ragazzi che vivono momenti di difficoltà. Sarà la terza comunità in Italia dopo quella in Puglia e una maschile a Lamezia Terme mentre nel mondo ce ne sono 111, nate, nel 1983 in Brasile dall’intuizione di un giovane, Nelson Giovanelli, che voleva fare qualcosa per alcuni ragazzi che si drogavano nel suo quartiere. All’inaugurazione parteciperanno anche i fondatori della Fazenda da Esperança e 50 giovani provenienti da diversi paesi del mondo.