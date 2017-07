Diocesi: Civitavecchia, da stasera a Tarquinia Lido le catechesi della pineta

Prendono il via nella serata di oggi, mercoledì 12 luglio, le catechesi della pineta nell’ambito delle iniziative promosse dalla parrocchia Maria SS. Stella del mare di Tarquinia Lido. Il ciclo, che proseguirà nei prossimi mercoledì con inizio alle 21, è organizzato dalle associazioni e dai movimenti ecclesiali della zona. Continua, intanto, la rassegna “La vita nuova nel Cristo Risorto”, declinata nelle diverse esperienze della vita cristiana, che si concluderà il 29 agosto. Tra gli altri appuntamenti in programma, il 14 luglio e l’11 agosto si terranno due incontri, curati dallo psicologo Romolo Sega su “Innamoramento e amore”, ospitati nel giardino della parrocchia. La statua del Cristo Risorto Sommerso verrà posata il 22 luglio al Porto Clementino. Qui il 12 agosto ci sarà l’omaggio floreale effettuato da gruppi subacquei. Il 6 agosto, alle 21, l’associazione “Donizzetti” di Villalba di Guidonia curerà il concerto “Vissi d’arte, vissi d’amore”. Come da tradizione, poi, il 15 agosto nella solennità dell’Assunta, verrà celebrata la messa seguita dalla processione.