Diocesi: Campobasso-Bojano, domani mons. Giovanni Cerio festeggia il 70° di ordinazione sacerdotale

Verrà celebrato nel pomeriggio di domani, giovedì 13 luglio, il giubileo sacerdotale di mons. Giovanni Cerio, parroco emerito di Ferrazzano (Cb) e canonico della Cattedrale di Campobasso, ordinato sacerdote il 13 luglio 1947. Alle 18.30, il vescovo di Campobasso-Bojano, monsignor GianCarlo Bregantini, presiederà la celebrazione eucaristica nella quale si farà memoria del 70° anniversario di ordinazione presbiterale di mons. Cerio. La messa solenne è stata preceduta da un triduo di preparazione che si conclude oggi. Il popolo di Dio, tutti i fedeli, confratelli, religiosi, religiose, parenti, amici e concittadini sono invitati – si legge in una nota – ad “elevare con me un inno di gratitudine a Dio che mi ha chiamato al Suo servizio per tanti anni di sacerdozio”, ha affermato commosso mons. Cerio. “Un invito – prosegue la nota – a condividere con fratellanza, comunione e amore questo speciale dono del presbitero ultranovantenne (96 anni) della diocesi. Di lui tanti sono i ricordi, i meriti, i riferimenti”. “Secondo alcune ricerche storiche – conclude la nota – la sua singolarità risiede nell’essere l’unico sacerdote al mondo che ha prestato il suo servizio presso una curia per 63 anni, ininterrottamente, come vicario e come economo”.