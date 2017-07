Cultura: Tesauro (giurista), “parlarne in Italia è qualcosa di straordinario”, ma “manca sforzo comune di tutti”

“Parlare di cultura in Italia è qualcosa di straordinario: la sensibilità verso i beni culturali in questi ultimi anni si è accresciuta, ma manca ancora uno sforzo comune di tutti”. Lo ha detto Giuseppe Tesauro, presidente di Banca Carige, durante la presentazione del volume “I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive”, a cura di Roberto Dante Cogliandro, presidente dell’Associazione italiana notai cattolici (Ainc). Nel volume, ha detto il giurista, che ne firma la prefazione, “si ritrova tutto il panorama giuridico delle leggi e dei rimedi per la tutela del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico”. Oltre ai contributi giuridici, nel libro presentato oggi figurano contributi di archivisti, architetti e archeologi, per permettere anche ai non “addetti ai lavori” di cogliere l’ampiezza e la ricchezza di tutti coloro che lavorano sulla materia.