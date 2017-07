Cooperazione internazionale: Ibo Italia, “nel 2016 attività per 85.252 ore, +42% rispetto all’anno precedente nonostante il calo dei volontari”

“Nel 2016 sono stati 806 i volontari Ibo che hanno realizzato attività per 85.252 ore, facendo registrare, rispetto all’anno prima, una crescita a due cifre per le ore donate (+42%) e, di contro, una flessione del numero dei volontari (-32%)”. Sono alcuni dei numeri contenuti nel bilancio sociale di Ibo Italia, ong di ispirazione cristiana socia Focsiv, con sede a Ferrara e Parma, che quest’anno compie 60 anni di fondazione. “Pubblicare il bilancio sociale è sempre un momento particolare”, spiega il presidente Alberto Osti. “Ogni anno, da nove anni a questa parte, proviamo a guardarci indietro – prosegue – per analizzare il nostro impegno in Italia e nel mondo, verificare l’impatto di attività e progetti, raccontare la crescita dei giovani volontari, rendicontare donazioni e finanziamenti”. Nelle 52 pagine del bilancio sociale – si legge in una nota – “si possono verificare entrate e uscite, quanto di queste vanno per le attività di mission, ma anche apprezzare il totale dei volontari coinvolti e le ore donate. Inoltre, nelle sezioni “Volontariato nel mondo”, “Cooperazione internazionale” e “Impegno in Italia” vengono dati “tutti gli aggiornamenti su progetti e attività (Perù, Ecuador, Romania, Tanzania e Ucraina)”. Nel corso del 2016, “il numero maggiore di persone coinvolte ha partecipato a Campi di lavoro e solidarietà e ad iniziative locali (campagne di sensibilizzazione, eventi di raccolta fondi)” mentre “l’impegno più grande a livello orario è stato invece quello dei volontari in Servizio civile in Italia e nel mondo”.