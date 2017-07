Chiesa in uscita: card. Bassetti (Cei) a Tv2000, “come cristiani dobbiamo rimboccarci le maniche, se vogliamo andare incontro alle sfide che il mondo ci offre”

“Prima ancora di cercare le formule, bisogna mettersi in un atteggiamento di dialogo. Lo strumento che deve usare la Chiesa nel mondo è il dialogo”. Lo ha detto questo pomeriggio il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Citta della Pieve, intervenendo al programma di Tv2000 “Il diario di Papa Francesco”. Il porporato ha ricordato che “il Papa ha detto più volte che la Chiesa è una mamma. Come tutte le mamme genera dei figli che allatta e cura, se scappano da casa li cerca. Così la Chiesa diventa ospedale da campo, una Chiesa in uscita e inclusiva. Se non dialoga non cura, né fascia i suoi figli né li va a cercare”. Quindi, “deve andare incontro a tutti con questa apertura – ha aggiunto -. È necessario formulare la fede e le sue verità, ma questo atteggiamento di dialogo, che è totale accoglienza dell’altro, è fondamentale”. Dopo aver elogiato don Milani, che “ci insegna il primato della coscienza contro l’ingiustizia”, e don Mazzolari, per il quale “la Chiesa è un’ambulanza per il popolo in cammino”, Bassetti ha detto che “sono tanti i preti formidabili che stanno vicini ai poveri e agli ultimi”. Infine, il presidente della Cei ha indicato una missione alla quale sono chiamati tutti i cristiani: “Oggi non possiamo essere cristiani che stanno quieti a guardare che cosa succede nella finestra di fronte. Dobbiamo rimboccarci le maniche, se vogliamo andare incontro alle sfide che il mondo ci offre”.