Charlie Gard: mons. Mazzocato (Udine), “genitori ridotti all’impotenza. Sulla difesa della vita c’è qualcosa di importante che non capiamo più”

“Abbiamo bisogno anche qui da noi di nuovi martiri perché spesso le parole del Vangelo non sono più capite e accettate dalla mentalità comune. La straziante vicenda del piccolo Charlie Gard ne è un triste esempio”. Lo ha affermato questa mattina l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, presiedendo la celebrazione eucaristica per la solennità dei santi Ermacora e Fortunato, martiri e patroni dell’arcidiocesi e della città di Udine. Riferendosi al caso di Charlie Gard, mons. Mazzocato ha rilevato che “la vita e la morte di questo indifeso cucciolo d’uomo dipendono dalla decisione di un giudice e dal parere di un’équipe medica con i genitori ridotti all’impotenza nonostante il sostegno di altri qualificati sanitari e di tantissime persone in tutto il mondo”. Secondo l’arcivescovo, “questa situazione ha qualcosa di inquietante e di paradossale e ci fa sospettare che sulla difesa della vita di ogni essere umano c’è qualcosa di importante che non capiamo più”. “Ma – ha proseguito – il piccolo Charlie è la punta di un iceberg, più o meno sommerso, che riguarda gli orientamenti che la nostra società sta prendendo sul modo di intervenire sull’inizio e sul termine della vita umana, sulla famiglia e sul modo di vivere i rapporti affettivi e sessuali, sull’educazione nelle scuole, sull’accoglienza dei profughi”. Per Mazzocato, “la nostra società si sta orientando su scelte che riguardano dimensioni fondamentali della propria vita e che non sono secondo la tradizione cristiana che ci apparteneva”. “Affermo questo – ha precisato – senza alcuna volontà di polemica, ma solo come una constatazione: tante opinioni attuali su senso della vita e della morte, della famiglia, della libertà, della difesa dei deboli non le troviamo nelle pagine del Vangelo che insegnano spesso una sapienza della vita che stride con la mentalità corrente”.