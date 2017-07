Charlie Gard: card. Bassetti, “la vita va difesa e aiutata fino in fondo. Siamo alleati di questi genitori”

“La vita va difesa, va favorita, va aiutata fino in fondo, quindi siamo profondamente alleati di questi genitori”. Lo ha detto il presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito alla vicenda del piccolo Charlie.

“Io dico – ha aggiunto il card. Bassetti – ma come non ascoltare il grido di due genitori che invocano in fondo ogni mezzo per salvare la vita del loro figlio? E grazie a Dio c’è stato un ascolto di questo grido, non solo da parte della Chiesa, ma anche di tanta parte dell’opinione pubblica. Nessuno ha il diritto di intervenire finché ci sono delle condizioni di vita, quindi finché c’è una possibilità di vita umana”.