Carmelitani: p. Millán Romeral (priore generale), “rispondere con creatività e gioia alle sfide presenti nel nostro mondo”

“Maria, Madre e Bellezza del Carmelo, Stella del Mare, ci guidi nel nostro cammino, affinché sappiamo rispondere con creatività e gioia alle sfide presenti nel nostro mondo, a volte così complesso”. È l’auspicio espresso da padre Fernando Millán Romeral, priore generale dell’Ordine carmelitano, nella lettera alla Famiglia Carmelitana per la festa di Maria Madre del Carmelo. “Mi auguro che queste celebrazioni – osserva il priore generale – toccheranno il nostro cuore, ispireranno il nostro vivere il carisma e trasformeranno la nostra vita in modo che possiamo essere sempre più fedeli ai valori evangelici”. Nella lettera, padre Millán Romeral ricorda due particolari ricorrenze. La prima è il centenario delle apparizioni di Fatima. “Nella sesta apparizione, avvenuta nel mese di ottobre 1917 – scrive – i pastorelli dissero che la Vergine apparve con i tratti della Madonna del Carmine che era venerata nella loro parrocchia”. In questo centenario, “la famiglia carmelitana rinnova in qualche modo la sua devozione mariana”. Inoltre, aggiunge il priore generale, “ricordiamo in modo particolare anche tutti i malati della famiglia carmelitana”. Millán Romeral menziona poi “il 75° anniversario della morte del beato Tito Brandsma nel campo di concentramento di Dachau e il 50° anniversario della morte del grande teologo carmelitano Bartolomé F. M. Xiberta”. “Entrambi – osserva – si distinguevano per la loro grande devozione mariana e scrissero molto sul ruolo della Vergine Maria nella storia della salvezza”. “Ci aiutino a vivere la nostra devozione mariana con la medesima autenticità ed esigenza di vita che essi hanno mostrato”, conclude.