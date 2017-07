Brexit: Commissione, “Regno Unito cesserà di essere membro dell’Ue alla mezzanotte del 29 marzo 2019”

Bruxelles, 12 luglio: Michel Barnier in conferenza stampa al palazzo Berlaymont, sede della Commissione Ue

(Bruxelles) “Il Regno Unito cesserà di essere membro dell’Ue alla mezzanotte del 29 marzo 2019” e da quel momento “diventerà un Paese terzo”. Una scheda informativa che la Commissione ha pubblicato oggi sui negoziati Ue-Regno Unito sintetizza ciò che è già avvenuto dal 29 marzo scorso, quando il Regno Unito ha notificato la decisione di lasciare l’Unione, e che cosa dovrebbe avvenire. Le priorità per la prima fase negoziale sono contenute nelle linee guida politiche preparate dal Consiglio europeo, che il 22 maggio ha autorizzato l’apertura dei negoziati e ha nominato negoziatore da parte dell’Unione la Commissione. L’esecutivo Ue a sua volta ha nominato Michel Barnier capo negoziatore e ha preparato nove documenti su temi specifici, tra cui i diritti dei cittadini, aspetti finanziari, la difesa e il nucleare, la collaborazione giuridica. Il 19 giugno scorso si è svolta la “prima fase negoziale” tra Ue e Regno Unito e sono stati definiti alcuni gruppi di lavoro. La seconda fase prenderà avvio la prossima settimana. Il Consiglio e il Parlamento, regolarmente informati sull’iter, voteranno l’accordo proposto dalla Commissione. Così pure il Regno Unito. L’intenzione è di concordare un “equilibrio di diritti e doveri”, sapendo che da parte Ue sono indivisibili le libertà di persone, beni, servizi e capitali. I singoli Paesi non potranno stipulare accordi in questa fase. Se non si raggiungerà il consenso, i trattati Ue “cesseranno di essere applicati al Regno Unito due anni dopo la notifica”.