Brexit: Barnier (Commissione), “Ue ha chiarito la sua posizione, ora attendiamo di conoscere quella del Regno Unito”

Bruxelles, 12 luglio: conferenza stampa di Michel Barnier sui negoziati per il Brexit (foto SIR/CE)

(Bruxelles) “Abbiamo pubblicato nove documenti Ue su diversi temi: la posizione dell’Ue è chiara, abbiamo bisogno di sapere adesso qual è la posizione del Regno Unito in modo da poter avanzare”. Lo ha ripetuto più volte stamane Michel Barnier, capo negoziatore Ue per il Brexit, dopo un incontro del Collegio dei commissari Ue. La Commissione ha infatti messo sul tavolo della prima fase negoziale alcune questioni particolari, tra cui i diritti dei cittadini, la finanza, i nuovi confini. Si tratta di “convergere verso soluzioni comuni” anche se al momento ci sono “assai numerose differenze di ambizioni” ha segnalato Barnier. Per esempio sui diritti dei cittadini la “posizione britannica non permette reciprocità”, per cui i cittadini britannici all’estero sono tutelati secondo i diritti Ue ma “i cittadini Ue nel Regno Unito sono sottoposti al diritto britannico” e alle sue restrizioni. Disaccordo c’è anche sui regolamenti finanziari o ancora sulla “Common Travel Area” tra Irlanda e Regno Unito, ha citato Barnier, che ritiene essenziale “assicurarsi di essere su una medesima linea politica, prima di cercare soluzioni tecniche”. Temi della seconda fase negoziale, che inizia la settimana prossima, saranno “l’Euratom o le procedure giudiziarie in corso alla data dell’uscita”: “più in fretta avanzeremo realmente” nel chiarire i temi negoziali, “più presto cominceremo a parlare delle relazioni future”. Barnier, che negozierà solo col governo May, ascolterà però “i diversi punti di vista nel dibattito”.