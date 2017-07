Bosnia ed Erzegovina: a Banja Luka i lavori della sessione ordinaria della Conferenza episcopale. Focus sulla Caritas

Chiesa in Europa

Si aprono domani, giovedì 13 luglio, a Banja Luka i lavori della 70ª sessione ordinaria della Conferenza episcopale della Bosnia ed Erzegovina, che sarà presieduta dall’arcivescovo di Sarajevo card. Vinko Puljic. Alla due giorni di confronto, rende noto il sito dei vescovi bosniaci, parteciperanno anche vescovi delegati dalla Croazia, dalla Slovenia, e dalla Conferenza internazionale Ss. Cirillo e Metodio che comprende Serbia, Montenegro, Macedonia e Kosovo. All’inizio dei lavori anche un incontro con il nunzio apostolico in Bosnia-Erzegovina, mons. Luigi Pezzuto. Uno degli argomenti centrali dell’incontro sarà la Caritas. Gli esiti delle discussioni saranno resi noti in una conferenza stampa venerdì 14 luglio. Il 15 luglio, in occasione della festa di S. Ignazio, patrono della diocesi e della cattedrale di Banja Luka, i vescovi celebreranno l’Eucaristia. Sei sono i vescovi che compongono la Conferenza episcopale della Bosnia ed Erzegovina: mons. Franjo Komarica, vescovo di Banja Luka e il suo ausiliare mons. Marko Semren; il card. Vinko Puljic, arcivescovo di Sarajevo, e l’ausiliare mons. Pero Sudar; mons. Ratko Peric, vescovo di Mostar e amministratore apostolico di Trebinje-Mrkan; mons. Tomo Vuksic, ordinario militare.