Beni culturali: Franceschini (ministro), “in tre anni sette milioni e mezzo di visitatori in più nei musei”

“I visitatori dei musei sono passati dai 38 milioni del 2013 ai 45 milioni e mezzo del 2016: sette milioni e mezzo di visitatori in piu”. A rendere noto il dato è stato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, intervenuto questa sera a Roma, presso il Circolo Canottieri Aniene, alla presentazione del volume “I beni di interesse culturale. Problematiche e prospettive”, di Roberto Dante Cogliandro, presidente dell’Associazione italiana notai cattolici. “Il nostro Paese, sul tema dei beni culturali e del turismo, si era un po’ seduto e le politiche per i beni culturali erano diventate marginali”, ha fatto notare il ministro: di qui la scelta del suo ministero di “invertire la tendenza”, ad esempio attraverso la riforma delle Soprintendenze e dei Musei. “In Italia abbiamo un grande patrimonio di tutela dei beni culturali”, ha detto Franceschini a proposito della nostra tradizione giuridica in questo ambito: “C’era bisogno di modernizzarlo; questo processo deve continuare”. Alla presentazione di oggi ha portato il suo saluto mons. Paolo Vianello, a nome di mons. Angelo Becciu, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, che non è potuto intervenire all’incontro.