Bambini rom e sinti: Cagliari, dal 17 al 20 luglio il Campus “Estate con Ceferino 2017”

Dal 17 luglio al 20 luglio si svolgerà il Campus “Estate con Ceferino 2017”, rivolto ai bambini rom e sinti, dai 5 agli 11 anni, dei Campi di Selargius e Monserrato nella diocesi di Cagliari. La Pastorale Migrantes (settore Rom e Sinti) dell’arcidiocesi di Cagliari e i Giovani per un Mondo unito del Movimento dei Focolari organizzano il Campus come un contributo alla “sfida” dell’integrazione a cui siamo tutti chiamati, per vivere un’“occasione di speranza e fiducia” con i bambini che vi parteciperanno, spiegano i promotori. Le attività ludico-laboratoriali si svolgeranno le mattine presso il Centro di aggregazione sociale comunale di via M. Pira a Selargius. Il “Campus” si aprirà lunedì con la proiezione del film: “Dimmi che destino avrò”. Sarà presente il regista Peter Marcias e Gianni Loy (presidente della fondazione Anna Ruggiu). Giovedì 20 la conclusione con festa finale in cui verranno presentati i risultati dei laboratori. Si suonerà e ballerà danze tipiche della cultura rom e sinti. Durante il “Campus” momenti formativi con esperti sul tema dell’accoglienza e dell’integrazione.