Avvenire: la prima pagina di domani 13 luglio. Migrazioni, incendi nel Sud Italia, Osservatorio a tutela delle minoranze religiose

“Avvenire” dà il suo titolo di apertura della prima pagina al tema delle migrazioni. Il codice che le Ong dovranno rispettare in mare durante i salvataggi rischia di mettere in pericolo vite, secondo alcune organizzazioni non governative. A centro pagina, una grande fotocronaca per la morsa degli incendi che stringe il Meridione di Italia, con reportage e approfondimenti di Pino Ciociola e Antonio Maria Mira. Un intervento del ministro degli Esteri Angelino Alfano illustra il nuovo Osservatorio a tutela delle minoranze religiose che nasce in queste ore. Un commento di Danilo Paolini si concentra sulle offese del deputato Massimo Corsaro al collega Emanuele Fiano: “Quella frase trasuda un disprezzo verso le persone di religione ebraica che pensavamo e speravamo ormai confinato ai ritrovi semiclandestini di gruppuscoli nazisti o fascisti. Se poi ciò non corrispondesse ai reali sentimenti dell’autore, non potremmo che esserne sollevati, per lui e per l’Italia, trattandosi di un rappresentante del popolo. Ma comunque non lo scuserebbe in alcun modo: la gravità del fatto rimane”, scrive l’editorialista. Spazio anche alla vigilia della nuova udienza a Londra per il caso del piccolo Charlie, cui è dedicata molta parte dell’inserto settimanale “èvita”. Un richiamo infine a “Popotus”, l’allegato per bambini e ragazzi con le notizie degli adulti. In questo numero, i professori italiani sempre meno pagati a paragone dei colleghi di altri Paesi, e una breve lezione di cinese.