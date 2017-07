Spiritualità: Santiago di Compostela, incontro dei vescovi di Spagna e Francia. Riflessioni su Cammino e pellegrini. Domani lettera pastorale congiunta

Chiesa in Europa

È cominciato stamane a Santiago di Compostela un incontro di vescovi francesi e spagnoli delle diocesi attraversate dal Cammino di San Giacomo. Ad aprire i lavori, dopo la messa, è stato l’arcivescovo di Santiago Julian Barrio. Un intervento su “le relazioni tra la Francia, la cattedrale di San Giacomo e i pellegrini” è stata presentata da Adeline Rucquoi, specialista di storia medioevale della penisola iberica. Nel pomeriggio i vescovi discutono e approvano una “lettera pastorale”, che sarà pubblicata domani. Nei due giorni di incontro i vescovi faranno anche visita ai “luoghi di San Giacomo”. Si tratta del VI incontro tra i vescovi delle diocesi toccate dal cammino di Santiago. L’ultimo si era svolto nel 2015, con lo scopo di rilanciare il senso spirituale di questo itinerario di fede che ha segnato la storia dell’Europa cristiana e offrire insieme, vescovi francesi e spagnoli, una pastorale comune di evangelizzazione per il cammino. Nell’incontro del 2015 per la prima volta i vescovi avevano pubblicato una lettera pastorale congiunta, intitolata: “Il cammino di Santiago: ricerca e incontro”. Il dato che muoveva la riflessione dei vescovi era che il 70% delle persone che fanno il Cammino non hanno motivi religiosi, ma sono mossi da un senso di ricerca di senso e di novità nella vita.