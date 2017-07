Salute rifugiati e migranti: Severoni (Oms), “la Sicilia gestisce silenziosamente migliaia di persone al giorno. Il suo piano è servito da esempio”

“La Summer School è uno sforzo pionieristico per promuovere la condivisione di conoscenze e know-how, per migliorare la ricerca esistente e incoraggiare il dialogo politico tra i paesi che affrontano sfide simili”: lo ha affermato ieri sera, a Siracusa, Santino Severoni, coordinatore del programma Oms Europa sulla migrazione e la salute, intervenendo alla conferenza stampa che ha aperto la prima Summer School sulla salute dei rifugiati e dei migranti promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. “La Sicilia gestisce silenziosamente migliaia di persone al giorno e i loro problemi sanitari. Un primo tentativo di piano è stato realizzato nel 2014, che ha fatto da battistrada. Il piano ora è servito da esempio per insegnare agli altri come organizzarsi. Lo ha fatto la Sicilia e noi lo abbiamo portato in giro per l’Europa ed è servito da esempio per insegnare agli altri Paesi su come organizzarsi”, ha aggiunto.