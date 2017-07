Salute rifugiati e migranti: Faraone (sottosegretario), “il nostro Ssn ha affrontato l’emergenza in un contesto internazionale ostile. Ci aspettiamo da Europa più solidarietà”

“Il nostro sistema sanitario ha retto benissimo”. Lo ha affermato il sottosegretario alla salute, Davide Faraone, nl suo intervento ieri sera a Siracusa, in occasione della conferenza stampa che ha aperto la prima Summer School sulla salute dei rifugiati e dei migranti promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. “Il Governo – ha osservato Faraone – non si è tirato indietro nella gestione del fenomeno migratorio. Il nostro Sistema sanitario nazionale (Ssn) ha affrontato l’emergenza in un contesto internazionale ostile. E noi continuiamo a tenere aperti i porti, mentre gli altri li chiudono. La Sicilia in particolare ha sperimentato sulla sua pelle tutto questo. Ci aspettiamo dall’Europa quella solidarietà che fino ad ora non c’è stata”.

Il direttore dell’Asp di Siracusa, Salvatore Brugaletta, ha ricordato la non facile gestione, coordinata dalla Prefettura di Siracusa: “Numeri impressionanti ai quali non eravamo certamente abituati, ma gestiti sempre con la massima qualità del servizio sanitario”.