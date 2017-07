Salesiani: “Il sogno di Giovannino”, primo e-colourbook su don Bosco. Da domani scaricabile da internet

Sarà online da domani, 12 luglio, scaricabile gratuitamente, “Il sogno di Giovannino”, il primo e-colourbook dei “Salesiani per Sociale”, pensato per i più piccoli, testo da leggere e colorare. Un racconto diviso in otto tavole illustrate per ripercorrere, spiegano i Salesiani, “il sogno che san Giovanni Bosco fece all’età di 9 anni e che sarebbe poi diventato linea guida per tutta la sua vita trascorsa con e per i giovani”. “Non un semplice album da stampare e colorare ma uno strumento educativo per far conoscere ai bambini, ma anche agli adulti, un sogno in cui il bene trionfa sul male”. Don Giovanni D’Andrea, presidente di Salesiani per il Sociale, afferma: “Don Bosco e i sogni sono un binomio inscindibile che caratterizza il nostro Santo dei giovani. Nel sogno dei 9 anni Gesù e Maria indicano a Giovanni, per grandi linee, la sua missione: il campo di lavoro (la gioventù povera ed abbandonata); il metodo educativo (non con le percosse ma con carità e mansuetudine); l’atteggiamento da assumere (renditi umile forte e robusto); la maestra e sostegno (Maria Ausiliatrice); i frutti di questo impegno (la trasformazione da lupi in agnelli)”.

L’e-colourbook è stato ideato da Salesiani per il Sociale – Federazione Scs/Cnos e raccontato per immagini da Stefania Gagliano, illustratrice d’infanzia. “Non c’è alcuna indicazione su come colorare, e nemmeno particolari suggerimenti sulla copertina – racconta l’illustratrice –; questo perché i veri interpreti di questo strumento saranno loro, i bambini”. L’e-colourbook è scaricabile gratuitamente all’indirizzo http://www.salesianiperilsociale.it/ebook-sogno/