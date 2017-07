Pastorale familiare: don Gentili (Cei), “maggiori sinergie” e “sguardo nuovo” per “accompagnare la vita reale delle persone”

“Al di là delle diverse iniziative in atto nelle diocesi – molti vescovi hanno impostato il proprio piano pastorale sul documento -, come un fiore ricco di petali l’esortazione di Francesco ha ‘aperto’ la pastorale familiare avviando un processo di maggiore sinergia e collaborazione con altre pastorali: vocazionale, giovanile, sociale e del lavoro, ecumenismo e dialogo interreligioso, salute”. Lo dice in un’intervista al Sir don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale familiare della Cei, tracciando un bilancio a 15 mesi dalla pubblicazione, l’8 aprile 2016, di Amoris Laetitia. Per il responsabile dell’Ufficio Cei, “la pastorale sta rinascendo” sulla scorta di “un documento, al tempo stesso voce di popolo e voce di Chiesa, che chiede uno ‘sguardo’ nuovo”. Tra gli aspetti al centro dell’attenzione di diverse Chiese locali anche il “ponte giuridico pastorale” in vista di “un eventuale processo di nullità matrimoniale”. Don Gentili è a La Thuile dove si stanno svolgendo fino al 22 luglio due percorsi formativi – un master postuniversitario e un corso di diploma – per sacerdoti, religiosi/e, seminaristi e coppie di sposi. Per il cambio di passo “auspicato” dal Papa, avverte, “occorre investire sulla formazione del clero. Di qui il progetto nato in collaborazione con l’Ufficio nazionale vocazioni che partirà nel prossimo ottobre. Un webinar ad alto livello sull’Amoris Laetitia dedicato a seminaristi e sacerdoti, che prevede un incontro al mese e coinvolgerà i seminari d’Italia e i presbitèri delle Chiese locali. Di fronte alla “velocità vertiginosa dei cambiamenti – riconosce – ci sentiamo balbuzienti nelle risposte; per questo la formazione del presbiterio è una sfida da cogliere e da affrontare al meglio”. L’invito, infine, “a guardare meno ai numeri” e a preoccuparsi di più di “accompagnare la vita reale delle persone”.