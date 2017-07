Irlanda: preparazione Incontro mondiale delle famiglie, si cercano tremila volontari. Giornata di riflessione a Limerick con il card. Schönborn

“Parliamo di famiglia, siamo famiglia” è il titolo di una giornata di riflessione che si svolge giovedì 13 luglio a Limerick in vista del prossimo Incontro mondiale delle famiglie (21-26 agosto 2018). Ospite d’onore sarà il cardinale di Vienna Christoph Schönborn. Il pomeriggio si aprirà con un’introduzione sull’Amoris laetitia. Poi i partecipanti si potranno dividere in tre workshop paralleli: uno sarà dedicato ai giovani per “capire come il prossimo Sinodo dei giovani possa essere integrato nella preparazione all’Incontro mondiale delle famiglie”, spiegano gli organizzatori. In un altro si lavorerà al “programma catechetico” dell’Incontro e un terzo di approfondimento sull’Amoris laetitia per esaminare lo “status quaestiones” un anno dopo la pubblicazione dell’enciclica. L’incontro si concluderà con un intervento pubblico del cardinale di Vienna sul tema “La parrocchia: famiglia di famiglie”. L’appuntamento è organizzato dall’Istituto irlandese di studi pastorali in collaborazione con l’Istituto irlandese di studi cattolici. La preparazione all’Incontro mondiale intanto procede: sul sito della Conferenza episcopale è disponibile l’inno ufficiale “Una gioia per tutta la terra”, composto da Ephrem Feelem. Sta continuando la ricerca dei tremila volontari che dovranno assistere lo svolgimento dei lavori e così pure di famiglie disposte a ospitare i pellegrini e i partecipanti all’incontro che arriveranno da tutto il mondo.