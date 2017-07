Gioco d’azzardo: progetto MilanoNoSlot, attiva la linea telefonica di ascolto e sostegno

Prosegue il progetto MilanoNoSlot, la prima rete di associazioni NoSlot, coordinata dal Comune di Milano. Tra gli enti del terzo settore coinvolti figura anche il Centro ambrosiano di solidarietà, che continua a gestire la help line telefonica anti azzardo, all’interno del progetto denominato MilanoNoSlot Ascolta. Dal suo avvio, nel 2015, la linea è stata raggiunta da circa mille contatti e per quasi un anno è stata portata avanti ininterrottamente dal CeAS con fondi propri. La sperimentazione, infatti, si era chiusa ufficialmente il 19 agosto 2016 e fino a ora, con la riattivazione dei progetti dal parte del Comune, non aveva più ricevuto finanziamenti. “Il servizio voleva rivolgersi a quelle persone che cercavano informazioni sul gioco d’azzardo. In questi mesi, però, la maggior parte delle telefonate è arrivata dai diretti interessati (69%), cioè persone che iniziano ad avere un’idea del proprio problema”, ha spiegato Claudia Polli, responsabile dell’Area dipendenze del CeAS e referente del progetto. Oltre ai giocatori, per il 72% maschi, ad avere chiamato sono stati i loro familiari (18,03%) o quei cittadini (10,02%) che volevano fare segnalazioni in merito al mancato rispetto delle ordinanze comunali, come gli orari di chiusura o la distanza dai luoghi sensibili delle sale slot.

La maggior parte delle persone che ha chiamato (44,87%) ha chiesto una consulenza sul proprio caso o su quello di un parente. Molti anche quelli che hanno cercato un sostegno psico-educativo. La linea telefonica, che risponde al numero 335.1251774, è anonima e gratuita ed è attiva lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 16 alle 21.