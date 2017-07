Disabilità: Falabella (Fish), “finalmente riprende l’iter di approvazione del Programma di azione”. “Non poteva rimanere ancora in un cassetto”

“Finalmente riprende l’iter di approvazione del ‘Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità’, licenziato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità nel lontano ottobre scorso e già trasmesso da mesi dal Ministero del lavoro alla Presidenza del Consiglio dei ministri”. Così Vincenzo Falabella, presidente della Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), commenta l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del “Programma di azione biennale”. Il testo passa ora alla valutazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per poi tornare in Consiglio dei ministri prima della firma del presidente della Repubblica. “Il ‘Programma di azione’ – osserva Falabella – è il risultato di due anni di lavoro, condiviso e dettagliato, su aspetti di particolare rilievo e delicatezza, dal riconoscimento della disabilità alla vita indipendente, dalla mobilità al diritto allo studio, dall’inclusione lavorativa alla tutela della salute”. “Non poteva rimanere ancora in un cassetto”, evidenzia il presidente della Fish. “Ci auguriamo che dopo questo dovuto passaggio, i successivi atti siano molto celeri per restituire alle amministrazioni, alle Regioni, ai Ministeri, uno strumento essenziale nell’orientamento di politiche e servizi per la disabilità. Su questi passaggi – conclude Falabella – ovviamente Fish manterrà la consueta elevata attenzione”.