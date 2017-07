Diocesi: mons. Bertolone (Catanzaro), il Comune “apra subito uno sportello per ascoltare i bisogni della gente”

“Catanzaro è fatta di servizi, di strutture, rapporti e funzioni, ma anche di varia umanità, che nel dialogo e nel confronto si arricchisce, a patto che tutti siano disposti a rinunciare a qualcosa di sé nell’interesse generale”. È l’auspicio dell’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, a pochi giorni – il 16 luglio – della festa di San Vitaliano, patrono della città di Catanzaro. “È proprio questo che auspico ed auguro per la nostra città: trovare la disponibilità a rinunciare a qualcosa per contribuire a comporre – ciascuno con la propria tessera – il mosaico della cittadinanza del vivere in un contesto civile, gratificante, arricchente”, afferma il presule sottolineando che la festa di san Vitaliano offre l’occasione per “interrogarci e immedesimarci con tutto il cuore nel tessuto della vita cittadina, certamente per coglierne l’anima, ma anche per una rassegna, affettuosamente precisa, dei problemi attuali”. Mons. Bertolone invita, quindi, a dare “contenuti” alla speranza: “Ciò comporta di occuparci dell’immediato, dedicarci all’oggi. L’elenco è arcinoto: persone senza lavoro, famiglie in difficoltà, giovani con prospettive locali molto aleatorie”. Da qui la proposta al Comune capoluogo di aprire “subito” uno sportello h24 per “ascoltare i bisogni della gente”, uno sportello che “faccia il censimento delle persone indigenti, inserisca in bilancio la voce ‘aiuti ai poveri’, sia più presente nelle periferie con fatti concreti, curi gli ambienti, organizzi tanti momenti aggregativi, vigili sulla presenza della ‘ndrangheta che nelle condizioni di degrado sociale, povertà e disoccupazione trova l’humus per il suo dannoso sviluppo”. Da qui il “sogno” di una città ove si instaurino relazioni “degne del volto vero” di Catanzaro, “dall’anima genuina dei suoi cittadini. Nel quadro tracciato – sottolinea mons. Bertolone – la Chiesa non può esimersi dall’assumersi impegni precisi e concreti. Per questo continueremo nel lavoro già intrapreso, confidando di poter contare sulla collaborazione dell’Amministrazione comunale”.