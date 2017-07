Diocesi: Como, delegazione in Mozambico e in Uganda per una possibile collaborazione missionaria

Una delegazione della diocesi di Como, guidata dal direttore del Centro missionario diocesano, don Fabio Fornera, sarà in visita nelle prossime settimane in Mozambico e in Uganda per far visita a due diocesi che hanno mostrato interesse a una possibile collaborazione missionaria. La prima tappa del viaggio sarà la diocesi di Nacala, nel nord del Mozambico, dove l’equipe del Centro missionario diocesano arriverà nel pomeriggio di oggi. Il 17 luglio è previsto, invece, il trasferimento in Uganda, nella diocesi di Moroto. “Partiamo su mandato del vescovo Oscar Cantoni – spiega don Fornera – che ha voluto ribadire, fin dal suo arrivo in diocesi, la volontà di continuare nel percorso verso la riapertura di una missione africana”. Una decisione che arriva a due anni esatti dalla fine dell’esperienza fidei donum nel nord del Camerun, con il rientro dei missionari dovuto alle violenze e alle minacce rappresentate dai miliziani di Boko Haram. Sono quattro le diocesi con cui è già stato avviato un dialogo: oltre alle due già citate ci sono le diocesi di Pala e Lai in Ciad. “Dato che in questo periodo in Ciad si è in piena stagione delle piogge – precisa don Fornera – abbiamo rimandato la visita delle due diocesi ciadiane al prossimo autunno”. Solo al termine di questo ulteriore viaggio verrà presa una decisione. “Indipendentemente da quale sarà la diocesi con cui verrà avviata l’esperienza fidei donum – conclude don Fabio -, crediamo sia fondamentale sottolineare il senso dello scambio che è il cuore di questa esperienza, perché siamo consapevoli di come abbiamo molto da donare, ma anche molto da imparare”.