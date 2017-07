Diocesi: Caritas Roma, questa sera festa dei “Condomini solidali” nella parrocchia di Santa Bernadette Soubirous

Si terrà questa sera a Roma, presso la parrocchia di Santa Bernadette Soubirous (ore 20), la festa dell’estate promossa dai “Condomini solidali”, una delle proposte del progetto “Quartieri solidali” della Caritas capitolina a cui hanno aderito sette parrocchie . Sarà un’occasione di incontro tra la comunità e gli anziani che vivono nella zona, con musica dal vivo e con una grigliata a cui tutti sono chiamati a contribuire portando alimenti e bevande. L’iniziativa “Condomini solidali”, spiega un comunicato, “ha come obiettivo la promozione, a favore degli anziani fragili, di una rete di solidarietà e di prossimità con gli abitanti del quartiere; in modo particolare con quelli che vivono negli stessi palazzi degli anziani che sono coinvolti nel servizio di assistenza”. Operativamente questa iniziativa si concretizza con la figura del “custode solidale”: una presenza significativa, un punto di riferimento nel condominio “che permetterà di coordinare, con i volontari già impegnati nella sala di socializzazione e nell’assistenza domiciliare, quei piccoli interventi occasionali, per favorire un rafforzamento delle relazioni e sviluppare maggiore attenzione verso gli anziani, soprattutto quelli più soli”. Per facilitare questa attività è stata aperta una stanza condominiale, che ha visto un coinvolgimento attivo degli amministratori dei condomini, dei volontari della parrocchia di Santa Bernadette e della Caritas diocesana ed è stata ripristinata l’illuminazione del giardino di via Melandri allo scopo di renderlo fruibile da tutti e più sicuro.