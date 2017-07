Diocesi: Andria, domani mons. Mansi presiede la Messa in cattedrale a un anno dal disastro ferroviario

Ad un anno dal tragico incidente ferroviario che il 12 luglio 2016 ha visto lo scontro di due convogli – uno partito da Corato e diretto ad Andria e l’altro proveniente da Andria che viaggiava in direzione Corato – con un bilancio di 23 vittime e oltre 50 feriti, domani sera il vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi, presiederà una celebrazione eucaristica nella chiesa cattedrale (ore 20). Con la Messa, si legge in un comunicato della diocesi, “ci lasceremo abbracciare ancora una volta dall’amore di Dio e innalzeremo a Lui la nostra preghiera per le vittime del tragico incidente. L’occasione sarà propizia per far sentire alle famiglie colpite dal dolore la vicinanza dei cittadini di Andria, delle città limitrofe e dell’intera comunità ecclesiale. Vogliamo condividere un dolore perché questo dolore appartiene a tutti, perché il dolore condiviso fa meno male, perché questo dolore ci ha colpiti ‘in casa’ e perché siamo tutti una stessa famiglia. Desideriamo ancora una volta che i parenti delle vittime non si sentano soli in questo terribile lutto”. La diocesi ricorda che per espressa volontà delle famiglie, in rispetto del dolore che le ha coinvolte e per garantire un clima di raccoglimento e di preghiera, alla celebrazione eucaristica non è ammesso nessun mezzo di ripresa.