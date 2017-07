Diocesi: Agrigento, polemica sul pane di san Calogero. Solidarietà a don Veneziano e don Lentini da card. Montenegro e comunità ecclesiale

L’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, i sacerdoti e i diaconi, uniti ai loro consigli pastorali, della città di Agrigento manifestano la loro vicinanza, solidarietà, e affetto a don Giuseppe Veneziano e don Giuseppe Lentini per quanto accaduto in occasione della festa di san Calogero e per le scelte che hanno compiuto. Lo si apprende da una nota diffusa dal Centro per la comunicazione della Curia arcivescovile di Agrigento. Per la festa di san Calogero, quest’anno, è stato deciso di non provvedere alla tradizionale benedizione sul pane lanciato dai fedeli. Ne è scaturita una polemica. “In questo momento di crisi economica – dichiara il vicario foraneo della città di Agrigento, don Rino Lauricella – in cui tante famiglie vivono difficoltà e spesso si rivolgono alle nostre parrocchie per avere sostentamento, riprendere tradizioni che stridono con l’insegnamento del vangelo ci sembra inopportuno”. “Ci auguriamo da parte di tutti – fedeli, portatori, devoti di san Calogero – che l’insegnamento che ci ha lasciato Gesù nel Vangelo, soprattutto per l’attenzione ai poveri e agli esclusi, non si lasci sopraffare da logiche umane intrise di pseudo religiosità”, conclude don Lauricella.