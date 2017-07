Consumi: Coldiretti, “per il caldo balzo record del 9,6% negli acquisti di frutta e verdura”

“Il caldo del 2017 spinge i consumi di frutta e verdura al massimo del nuovo millennio con un balzo record del 9,6% nel 2017”. È quanto afferma la Coldiretti, in una nota nella quale sottolinea che “gli acquisti non sono mai stati così rilevanti da almeno 17 anni sulla base dei dati Nielsen relativi ai primi quattro mesi”. “Ad aumentare – sottolinea la Coldiretti – sono nel dettaglio i consumi di frutta secca (+11,9%), quelli di verdura (+11,9%) e quelli di frutta (+7,1%) per la tendenza a stili di vita più salutari ma anche per il clima bollente che fa aumentare la domanda di cibi dissetanti”. Secondo la Coldiretti, si sta registrando anche “un vero boom con l’affermarsi di smoothies (bevande a base di frutta o verdura, ndr), frullati e centrifugati consumati al bar, in spiaggia o anche a casa di frutta e verdura che soddisfa molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile”. “Con il caldo – osserva la Coldiretti – tuttavia si verificano anche maggiori problemi nella conservazione con perdite di prodotto fino al 25%, tra produzione, commercio e consumo, dovute all’eccessiva maturazione”. Per l’acquisto di frutta e verdura, Coldiretti consiglia di “effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo”, “scegliere i frutti con il giusto grado di maturazione”, “verificare l’etichettatura e preferire le produzioni, le varietà locali e di stagione”.