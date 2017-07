Velo islamico: domani due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo

Sono attese per domani, 11 luglio, due importanti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo a proposito del velo islamico. Al centro dell’attenzione due casi riguardanti il Belgio: nel primo, due donne fanno appello contro la legge del 2011 che vieta di coprire parzialmente o totalmente il viso in tutti i luoghi pubblici; nel secondo, un’altra donna ha appellato contro regolamenti comunali simili che risalivano al 2008. In entrambe le cause le donne rivendicano il diritto di portare il niqab, velo che copre per intero il volto ad eccezione degli occhi. Occorre segnalare che attualmente la Corte di Strasburgo ha giudicato compatibile con la Convenzione europea la legge francese che vieta ogni forma di velo nelle scuole pubbliche. In questo caso il divieto riguarda però ogni spazio pubblico.