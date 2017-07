Solidarietà: Milano, “Pane quotidiano” cerca volontari per la distribuzione estiva di generi alimentari

Pane quotidiano onlus, storica organizzazione milanese che assicura ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, cerca volontari per supportare l’organizzazione nella distribuzione dei generi alimentari durante l’estate”. “Ogni giorno accogliamo una media di 3.000/3.500 persone – spiega Luigi Rossi, vicepresidente di Pane quotidiano – e la fila delle persone bisognose che le mattine si mettono in fila fuori dalle nostre sedi per ricevere qualcosa da mangiare d’estate aumenta”. “Se riusciamo ad assicurare a tutti un pasto – prosegue – è proprio grazie all’impegno dei volontari che ci aiutano”. In estate, infatti, la situazione è particolarmente emergenziale perché molte mense chiudono e mancano volontari. Per questo, si legge in una nota, “‘Pane quotidiano’ lancia un appello a chi voglia di collaborare e di mettersi a disposizione delle collettività, aiutando chi si trova a vivere in situazioni di disagio e povertà”. “I requisiti per poter diventare volontari – conclude la nota – sono la maggiore età e la disponibilità a essere presenti almeno due-tre mezze giornate alla settimana dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30”.