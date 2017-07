Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Iraq, Mosul liberata. Londra, nuovo incendio, nessuna vittima. Italia, al via i “Presto”

Iraq: il premier al-Abadi a Mosul proclama la liberazione della città

Il premier iracheno Haidir al-Abadi è giunto ieri a Mosul per proclamare la liberazione della città dall’Isis che ne deteneva il controllo dal 2014. Gli ultimi quartieri ad essere riconquistati sono stati, tra venerdì e sabato, quelli di al-Midán, nella città vecchia, e di al-Qaliyat. Al-Abadi, si legge in una nota, “è arrivato nella città liberata di Mosul e si è congratulato con gli eroici combattenti e con il popolo iracheno per questa grande vittoria”. Attraverso Twitter, Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio dei ministri italiano, ha parlato di “una sconfitta decisiva per Daesh”. E ha confermato che l’“impegno italiano per stabilizzare l’Iraq continua”.

Regno Unito: incendio al Camden Market di Londra, nessuna vittima

A meno di un mese dal rogo della Grenfell Tower, a North Kensington, Londra ha vissuto un’altra notte di paura a causa di un incendio. Poco dopo mezzanotte, infatti, le fiamme hanno investito uno stabile a Camden Market, celebre luogo turistico nel nord della capitale inglese meta di shopping e di divertimento notturno. Sul posto sono giunti 10 mezzi antincendio e una settantina di pompieri sono stati impegnati per domare le fiamme che, pare, si siano sprigionati al di sopra del ristorante “Honest Burger”, nei pressi del mercato, coinvolgendo tutti i tre piani fino al tetto. Ingenti i danni riportati dalla struttura, ma nessuna persona è risultata ferita o in necessità di cure.

Turchia: opposizione in piazza a Istanbul, centinaia di migliaia di persone per chiedere giustizia

Sono centinaia di migliaia – gli organizzatori parlano di un milione – le persone che ieri sono scese in piazza a Istanbul per la manifestazione conclusiva della “Marcia per la giustizia” partita da Ankara 25 giorni fa per iniziativa del partito Chp, la principale forza politica che si oppone al presidente turco Erdogan, guidato da Kemal Kilicdaroglu. La marcia, sostenuta anche dai partiti schierati per il No al referendum costituzionale di aprile, si è conclusa nel quartiere di Maltepe, sponda asiatica di Istanbul, dove si trova la prigione in cui è detenuto Enis Berberoglu, il deputato socialdemocratico del Chp ritenuto responsabile della fuga di notizie riguardo all’entrata in Siria, nel gennaio 2014, di un convoglio carico di armi scortato dai servizi di Ankara. Kilicdaroglu ha affermato che “nessuno pensi che questa sarà l’ultima marcia: il 9 luglio segna il giorno della rinascita”. “Abbiamo marciato – ha proseguito – per la giustizia, i diritti degli oppressi, i deputati e i giornalisti in carcere, i professori universitari licenziati”.

Val di Susa: ragazza uccisa dopo una lite stradale. Positivo all’alcol test l’autista del furgone che l’ha investita

Tragedia a Condove, nella Val di Susa, dove nel pomeriggio di ieri Elisa Ferrero, 27 anni di Moncalieri, è morta a seguito di un incidente stradale causato, secondo le prime ricostruzioni, da una lite legata alla viabilità. Ricoverato, in condizioni disperate, il fidanzato Matteo Penna, 29 anni di Torino. Entrambi erano a bordo della moto travolta dal furgone guidato da Maurizio De Giulio, artigiano di 50 anni che abita a Nichelino. A seguito del diverbio, quando i due veicoli si sono trovati affiancati, il motociclista avrebbe colpito con un pugno lo specchietto del furgone. Poi l’accelerazione e il tentativo di allontanarsi ma dopo qualche chilometro, nei pressi di una rotonda la moto viene raggiunta dal furgone, dopo un probabile inseguimento, il cui autista accelera urtando la motocicletta. La ragazza muore sul colpo, travolta. Il ragazzo, invece, è in coma, all’ospedale Cto di Torino. L’autista del furgone, risultato positivo all’alcol test, in serata è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Con lui sul veicolo anche la compagna e la figlia.

Italia: da oggi i “Presto”, lo strumento al posto dei voucher per il lavoro occasionale

Debuttano oggi i “Presto”, i nuovi contratti di prestazione occasionale messi a punto dall’Inps in sostituzione dei vecchi voucher. Due le forme previste: il “Libretto famiglia”, utilizzabile per lavori domestici, lezioni private e assistenza domiciliare, e il “Contratto di prestazione occasionale” per attività svolte per una piccola impresa. Per utilizzare questo sistema di pagamento, datori di lavoro e lavoratori dovranno registrarsi sulla piattaforma predisposta dall’Inps. Il pagamento delle prestazioni avverrà, in soluzione unica, attraverso un accredito entro il 15 del mese successivo. Per il “Libretto famiglia” ogni titolo di pagamento sarà di 10 euro. Ogni lavoratore ha diritto a riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. Per il “Contratto di prestazione occasionale”, il compenso orario non potrà essere inferiore ai 9 euro e le prestazioni non dovranno superare le 4 ore continuative.