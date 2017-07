Russia: Mosca, oltre un milione e mezzo di pellegrini alle reliquie di San Nicola. Dal 13 luglio a San Pietroburgo

Il sito ufficiale dell’esposizione delle reliquie di San Nicola a Mosca indica per oggi un tempo in coda di 9,5 ore. Il numero totale di pellegrini che fino a ieri sera hanno reso omaggio alle reliquie è di 1.687.500. Ieri sono stati oltre 53mila; l’alto numero di pellegrini di questi ultimi giorni ha costretto gli organizzatori a chiudere la fila alle 16.30 in modo che gli ultimi pellegrini in coda potessero chinarsi davanti all’urna in tempo utile per usare l’ultima corsa serale della metropolitana e rientrare a casa. Si potranno venerare le reliquie a Mosca fino alla sera del 12 luglio. Il giorno dopo saranno trasferite a San Pietroburgo e saranno accessibili nella basilica della Santa Trinità del monastero Aleksander Nevskij dalle 16 del 13 luglio fino al 28, tutti i giorni dalle 7 alle 22. Una solenne celebrazione di saluto segnerà il rientro a Bari dell’urna. Anche a San Pietroburgo 500 volontari garantiranno ogni giorno l’assistenza ai pellegrini e distribuiranno acqua e cibo. Gli unici ad avere diritto a un passaggio preferenziale saranno gli invalidi o disabili, che dovranno presentarsi con certificato di invalidità, e “i bambini sotto i due anni accompagnati da un genitore”. Ai pellegrini si consiglia di dedicare l’attesa a prepararsi nella preghiera in modo che la venerazione di fronte all’urna avvenga in modo rapido: “Se ogni pellegrino di tratterrà a lungo, la fila per gli altri durerà il doppio del tempo”, spiegano gli organizzatori sul sito nikola2017.ru.