Portogallo: José Edoardo Franco (storico), “Fatima, manifesto contro una società senza Dio”. Mostra sul “Miracolo del sole”

Invitato a dirigere la terza visita tematica all’esposizione temporanea: “I colori del sole – Fatima nel mondo contemporaneo”, tenutasi nel piano infe-riore della basilica della Santissima Trinità, il professore universitario José Edoardo Franco ha affermato che “il santuario di Fatima costituisce un manifesto contro una società senza Dio”. Rilevando infatti la dimensione profetica del messaggio annunciato ai pastorelli, lo specialista in storia della cultura ha aggiunto: “Ciò che è accaduto in Fatima è stata la trasformazione di una moltitudine che pur vivendo ossequiosamente la propria fede individuale, dal punto di vista collettivo sentiva la necessità di un cambiamento storico”. In tal senso, Fatima ha rappresentato un punto d’arrivo e un punto di partenza: “Un punto d’arrivo per un’umanità soffocata, decisa a resistere all’affermarsi di società caratterizzate dalla ragione e dalla scienza, e, d’altra parte, un punto di partenza verso un cambiamento del corso della storia”. “Il miracolo del sole è un momento profetico decisivo volto a confermare l’idea di un Dio vicino, ma sofferente, bisognoso che il suo cuore sia guarito dai sacrifici e dalla conversione dell’umanità”, ha concluso José Edoardo Franco. Utilizzando racconti diretti e indiretti sul “Miracolo del sole”, la nuova esposizione temporanea, già visitata da 125mila pellegrini, si propone esattamente di ricreare, mediante numerosi e diversi procedimenti sensoriali, lo scenario storico dell’apparizione della Vergine Maria del 13 ottobre 1917.