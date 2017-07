Legge Fiano: Riccardi (Comunità S. Egidio), “non sottovalutare antisemitismo, xenofobia e propaganda fascista”

Andrea Riccardi interviene sulla proposta di legge Fiano, da oggi in discussione alla Camera, e invita a non sottovalutare la propaganda razzista e xenofoba attraverso internet. “Il web rappresenta un campo molto pericoloso per la diffusione di idee e comportamenti violenti, come dimostra la crescita di consenso, specie tra i giovani, di movimenti di estrema destra in vari Paesi europei”, osserva il fondatore della Comunità di Sant’Egidio. “In un’Europa che ha nella memoria di Auschwitz un suo elemento fondativo – continua Riccardi – è inaccettabile la propaganda antisemita e xenofoba. Ma anche la Repubblica italiana ha una storia che rappresenta l’antitesi del fascismo e del nazismo. Bene perciò che l’Italia si doti di una legge che, oltre a sanzionare in maniera circostanziata chi inneggia a queste ideologie, prevede un investimento nel campo dell’educazione per aiutare i giovani a conoscere la pagina più dolorosa della storia europea, proprio nel momento in cui si va affievolendo la voce dei sopravvissuti alla shoah”. “Guardiamo al futuro – conclude Riccardi – ma per farlo, bisogna partire dalla memoria. E l’oblio non è libertà”.