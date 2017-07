“Lab.Ora Mille giovani”: i partecipanti, “dall’esperienza nasceranno conferenze su immigrazione e un’associazione politica”

Le due testimonianze del progetto “Lab.Ora Mille giovani. Servitori del bene comune”, promosso dalla Associazione Laudato si’, parlano entrambe di un’opportunità di conoscenza e arricchimento. Un’occasione, inoltre, per costruire amicizie durature. Sia l’esperienza di Sestri Levante, avvenuta dal 17 al 21 maggio, sia quella di Vico Equense, dal 30 novembre al 4 dicembre 2016, hanno seminato qualcosa di positivo secondo i racconti. “Mi ha colpito – ha affermato Francesco Sismondini della diocesi di Sanremo-Ventimiglia – come il nostro vescovo e la Chiesa locale si siano subito interessati a noi partecipanti al punto di ‘metterci alla prova’ chiedendoci di organizzare una giornata dedicata alle persone che operano nel sociale nella nostra diocesi, che ha avuto un grande successo”. Per il futuro, a Sestri si parla già di un dopo Lab.Ora: “Vorremmo – ha annunciato Sismondini – organizzare un ciclo di conferenze per giovani impegnati nel volontariato in questo momento di difficoltà per la nostra diocesi che è molto impegnata nella risposta alla questione migratoria e altre iniziative”. Di un progetto capace di aiutare i “giovani cristiani impegnati nel sociale a non sentirsi isole tra i flutti” ha parlato Mario Viglietti della diocesi di Pozzuoli che ha partecipato al Lab.Ora di Vico Equense. Anche lui ha già in mente un progetto scaturito dall’esperienza vissuta con gli altri, la creazione dell’associazione “Cuori Puliti”. “Ormai è tutto pronto, stiamo ultimando solo il logo”, ha affermato. “L’abbiamo immaginata per restituire la ricchezza che abbiamo avuto la fortuna di apprendere, stimolando la partecipazione attiva della vita civile e politica: perché il cristiano non si impegna nel sociale, questo ‘nel’ implica una distanza tra i due; il cristiano è per definizione ‘sociale’ e parte attiva della sua società, come Gesù lo è stato”.