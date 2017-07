Francia: nel sito della Conferenza episcopale le proposte per la stagione estiva. Incontri, eventi, campi vacanze, cultura

Il sito della Conferenza episcopale francese cef.fr ha predisposto per la stagione estiva una sezione dedicata a contenere proposte di iniziative spirituali, ma anche festival, incontri, pellegrinaggi “per aiutarvi a passare un’estate 2017 ispirata”. Questo a partire dall’idea che “l’estate è l’occasione per formarsi o per scoprire i tesori del nostro patrimonio religioso”, ma anche “un tempo privilegiato per impegnarsi e aprirsi agli altri, ricaricarsi e ristabilire il contatto con Dio”. Sei sono le sezioni. “Incontri, conferenze e altri avvenimenti” contiene un elenco di momenti a carattere più culturale proposto dalle diverse diocesi: da incontri sulla Riforma a università d’estate, ma anche festeggiamenti mariani e di pietà popolare; poi c’è la sezione “pellegrinaggi” con tante proposte di cammini e randonnée comunitari; i “campi vacanze” sono un capitolo a parte con le iniziative organizzate principalmente dalle associazioni e movimenti giovanili. C’è la sezione “solidarietà”, dove si trovano i riferimenti per partecipare a incontri-testimonianze e dibattiti su temi vari o al Solifest, il festival nella baia di Mont St. Michel, tenutosi il 14-16 giugno, per far scoprire la dimensione internazionale della solidarietà. C’è poi ancora la sezione degli “eventi culturali” e naturalmente una serie di “ritiri” proposti da alcune diocesi per fasce diverse di età.