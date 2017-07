Europa: marcia di 60 imam nei luoghi degli attentati. Oggi tappa a Bruxelles. “Dio dell’umanità tu sei pace e amore”

(Bruxelles) La marcia dei musulmani contro il terrorismo è arrivata oggi a Bruxelles. Un percorso, partito da Parigi l’8 luglio, e organizzato dallo scrittore ebreo Marek Halter e dall’ex-imam di Drancy Hassan Chalghoumi, sta portando una sessantina di imam attraverso i luoghi degli attentati terroristici di matrice islamica che in questi ultimi anni hanno insanguinato l’Europa per dire no a questa barbarie. Sono rappresentanti dell’Islam di Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Tunisia e Germania. Ieri sono stati a Berlino, dove è avvenuto il 19 dicembre scorso l’attentato al mercatino di Natale. Domani saranno a Saint-Etienne du Rouvray dove il 26 luglio 2016 è stato assassinato padre Jacques Hamel. Tra le tappe anche Montauban, dove nel 2012 erano stati uccisi tre militari, Toulouse, Parigi davanti al supermercato Casher di Porte de Vincennes e poi davanti al Bataclan, per arrivare a Nizza, il 14 luglio, anniversario della strage che ha ucciso 86 persone. In ogni tappa, celebrazioni e manifestazioni di pace insieme alle comunità locali musulmane e non solo. “Dio dell’umanità tu sei pace e amore. Tu ci hai creati da un’unica essenza. Ti chiediamo pace e misericordia per le persone innocenti che sono state uccise. Ti chiediamo che la pace e la sicurezza possano tornare perché noi in pace e fratellanza possiamo continuare a vivere insieme”, ha recitato l’Imam Taha Sabri in un momento di preghiera a cui ha partecipato anche il vescovo luterano di Berlino Markus Dröge.