Domenica del mare: messaggio Dicastero sviluppo umano, “non impedire ai marittimi stranieri di scendere a terra”

“L’inasprirsi della minaccia del terrorismo in tutto il mondo esige nuove misure di sicurezza che limitano ulteriormente, in alcuni porti, la possibilità che i marittimi scendano a terra e, talvolta, anche l’accesso alla nave da parte dei visitatori. Pur comprendendo da una parte la necessità di rendere i porti ‘un luogo sicuro’ per le persone e le merci, dall’altra dobbiamo assicurarci che nessuno sia vittima di discriminazioni o che gli sia impedito di scendere a terra a motivo della nazionalità, della razza o della religione”. Lo chiede il cardinale Peter K.A. Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, nel messaggio inviato ai cappellani, ai volontari, agli amici e ai sostenitori dell’Apostolato del mare in occasione della giornata dedicata alla Domenica del Mare (domenica 9 luglio 2017). Nel messaggio, diffuso ieri dalla sala stampa vaticana, si ringrazia oltre 1 milione e mezzo di marittimi (la maggior parte dei quali proviene dai Paesi in via di sviluppo) e viene richiamata l’importanza della tutela dei diritti di quanti lavorano in mare, espressi nella Convenzione del lavoro marittimo del 2006. Viene annunciato inoltre il XXIV Congresso mondiale dell’Apostolato del mare, dedicato alla pesca e ai pescatori, che si terrà a Kaohsiung – Taiwan, a ottobre 2017. Nel messaggio si ricorda che le navi trasportano il 90% di ogni tipo di merci e nonostante “il loro contributo sia essenziale per l’economia mondiale globale, molte sono le difficoltà e le sfide che queste persone devono affrontare e che influenzano la loro vita e la loro dignità”. Tra queste la minaccia della pirateria sulle rotte marittime, seppur “diminuita rispetto ad alcuni anni fa, il pericolo di attacchi armati e di dirottamenti è ancora molto elevato in alcune aree geografiche”. “Invitiamo pertanto la comunità marittima a non abbassare la guardia – sottolinea il card. Turkson – e a mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la protezione, non soltanto del carico, ma soprattutto degli equipaggi”.