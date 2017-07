Diocesi: Taranto, i giovani della parrocchia Santa Famiglia lanciano oggi pomeriggio l'”Operazione Super Santos” nel quartiere Salinella

L’hanno chiamata “Operazione Super Santos”, come uno dei palloni più utilizzati dai ragazzi di tutto il mondo per giocare in strada. Questo pomeriggio, muniti di guanti, sacchi della spazzatura, zappe e tanta buona volontà, a Taranto, nel quartiere Salinella, i giovani della parrocchia “Santa Famiglia”, che hanno costituito un Osservatorio permanente per monitorare e segnalare le brutture del rione, puliranno una delle piazzette abbandonate della zona, restituendola alla collettività. “È da un sentimento ‘nostalgico’ che nasce l’Operazione Super Santos – spiegano i promotori – e l’idea principale è quella di pulire il parco per riportare i bambini in piazza, a ‘giocare a pallone’, come facevamo noi ragazzi 10-15 anni fa. Restituire quindi gli spazi comuni ai cittadini del quartiere Salinella, protagonisti e primi attori della vita del territorio”. Un rione in parte degradato, in cui la criminalità organizzata si fa ancora sentire a suon di pistolettate, anche in pieno giorno, ha bisogno di una bonifica anche e soprattutto culturale. Una riqualificazione sposata pure dallo scrittore Roberto Saviano che, venuto a conoscenza dell’iniziativa, sulla sua pagina profilo Facebook ha invitato i suoi contatti a raggiungere questo pomeriggio volontari e aggregarsi. “Una volta ho scritto che il Super Santos è un modo di concepire la vita. Oggi Taranto – ha scritto Savianao – ha usato le mie parole come spunto per un’iniziativa dell’Osservatorio permanente Salinella che coinvolge i cittadini nella riqualifica di una piazza. È bello ricordarsi che le piazze possono essere quel luogo sacro in cui i bambini giocano a pallone. L’appuntamento è per lunedì 10 luglio alle ore 18.30 presso la piazzetta sita tra via Mar Grande e via Salina Piccola”.