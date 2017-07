Diocesi: Loreto. Card. Ouellet a ordinazione episcopale mons. Dal Cin, “è una sfida enorme che si può fronteggiare solo con molta preghiera umiltà”

“La chiamata all’episcopato è una sfida enorme: che si può fronteggiare soltanto con molta preghiera, sull’esempio di Papa Francesco, e con molta umiltà, come viene significato dalla prostrazione dell’eletto durante le litanie dei santi”. Lo ha affermato ieri il card. Marc Ouellet, prefetto della Congregazione per i vescovi, presiedendo nella cattedrale di Vittorio Veneto l’ordinazione episcopale di mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato Loreto e delegato pontificio per il santuario lauretano, nonché delegato pontificio per la basilica di Sant’Antonio in Padova. “In questi luoghi privilegiati dalla grazia, tutti abbisognano di essere ascoltati e soccorsi, con bontà e misericordia, con la saggezza del giusto discernimento spirituale e pastorale, per essere assolti e riempiti della vita nuova nello Spirito del Signore”, ha osservato Ouellet. “Che la sua testimonianza – ha aggiunto – sia discreta e autentica, sulla scia di Albino Luciani, di sant’Antonio da Padova e soprattutto in intima comunione con la Vergine Madre, Maria di Nazareth”. “Un tempo – ha rilevato il prefetto – si guardava forse più all’onore che all’onere della dignità vescovile; oggi si sottolinea molto di più la missione, il ministero esigente a cui sono chiamati i vescovi come successori degli apostoli”. Il cardinale ha chiesto anche di pregare per mons. Dal Cin, “affinché trovi la sua felicità nel servizio disinteressato del Signore Risorto in mezzo al suo popolo”. “Non sia mai deviato – ha continuato – da desideri di benefici mondani, ma abbia come solo ideale quello di rivelare, con tutto il suo essere, il cuore mite e umile del Signore”.