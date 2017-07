Diocesi: Caritas Nola, torna “Agosto col grembiule”. Prevista anche una settimana a Palermo a servizio dei migranti

Torna “Agosto col grembiule”, l’iniziativa estiva della Caritas di Nola rivolta agli uomini e alle donne di buona volontà che abbiano il desiderio di mettersi a servizio degli “ultimi”, e non solo sul territorio diocesano. Quest’anno, infatti, i giovani e gli adulti giovani, dai 25 ai 35 anni, avranno la possibilità di prestare servizio volontario presso la Caritas di Palermo, da tempo impegnata nell’accoglienza migranti. “La carità – ricorda il vescovo mons. Francesco Marino, nel sottolineare l’importanza della proposta della Caritas – non può andare in vacanza. Lo sguardo attento su chi è in difficoltà, le mani tese verso quanti non hanno la possibilità di affrontare il quotidiano con serenità, la creatività messa a disposizione per dare risposte alla povertà non possono avere una scadenza”. Anche quest’anno la Caritas di Nola invita ad indossare il grembiule ad agosto offrendo la possibilità di dare un contributo all’attività della Locande di San Vincenzo di Nola, Pomigliano e San Giuseppe Vesuviano – i volontari, singoli o comunità parrocchiali, saranno a lavoro ogni giorno di agosto dividendosi in due turni (9.30/12.00 – 11.30/14.00). Per giovani e adulti giovani, dai 25 ai 35 anni, ci sarà anche la possibilità di vivere una settimana di servizio – dal 23 al 30 luglio – presso la Caritas di Palermo, da tempo impegnata nell’emergenza migranti. Per chi intende partecipare alla settimana siciliana è previsto un incontro di preparazione – il 13 luglio alle ore 19.00 – presso il Centro Elim di Somma Vesuviana.