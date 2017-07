Diocesi: Caritas Grosseto, tra fine luglio e inizio agosto la Raccolta di san Lorenzo a sostegno dell’Emporio. Si cercano volontari

Il vescovo Cetoloni con un gruppo di volontari impegnati nella "Raccolta di san Lorenzo" del 2016

La “Raccolta di san Lorenzo”, il gesto di solidarietà per sostenere il quotidiano impegno dell’Emporio della Caritas di Grosseto, quest’anno raddoppia. Oltre che nel sabato precedente la festa di san Lorenzo, che nel 2017 cade il 5 agosto, sarà possibile donare anche sabato 29 luglio. Ma non è l’unica novità di questa edizione: ai supermercati di Grosseto, quest’anno, se ne aggiunge uno di Castiglione della Pescaia. Così sabato 29 luglio, la raccolta si svolgerà in 4 supermercati di Unicoop Tirreno: a Grosseto, in quelli di via Ximenes, via Emilia e all’Ipercoop del centro commerciale Maremà; a Castiglione della Pescaia, al supermercato Coop nella galleria commerciale nella zona delle Paduline. Il 5 agosto, invece, sarà possibile donare in sei supermercati di Grosseto: i punti Conad di via Clodia, via Senegal e del centro commerciale Aurelia Antica; i punti Simply di via Scansanese e via Einaudi e il supermercato Todis in via Repubblica Domenicana. In entrambi i sabati, la raccolta si terrà dalle 8.30 fino alle 20. Tutto ciò che verrà donato andrà all’Emporio della Caritas “dove – si legge in una nota – un centinaio di famiglie in stato di bisogno fanno la spesa gratuitamente esercitando la possibilità di scelta”. Per svolgere al meglio la raccolta, la Caritas grossetana è alla ricerca di volontari, che anche quest’anno indosseranno una pettorina verde. “Abbiamo già ricevuto diverse disponibilità da chi negli anni scorsi ha svolto questo servizio”, spiega il vicedirettore di Caritas, Luca Grandi. “A loro – prosegue – si aggiungeranno gli 8 giovani del servizio civile, giovani delle parrocchie, ma più persone si rendono disponibili e meglio è, non solo per l’organizzazione dei turni, ma per dare il senso di una comunità che partecipa”.