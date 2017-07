Diocesi: Cagliari, anche mons. Galantino alla Summer school di dottrina sociale della Chiesa

Parteciperà anche mons. Nunzio Galantino, segretario della Conferenza episcopale italiana, all’annuale “Summer school” di dottrina sociale della Chiesa che si terrà a Cagliari dal 22 al 24 luglio. Il tema di questa edizione è “Una speranza per l’Europa. Un bene possibile per la città”. I lavori del 22 e del 24 si terranno presso il seminario diocesano di Cagliari, in via monsignor Cogoni. Domenica 23, giorno che vedrà protagonista Galantino per la Messa e per una relazione in fine mattinata, sede delle attività sarà la chiesa di sant’Agostino in via Bajlle. Particolarmente ricco il programma che vede coinvolti altri tre vescovi. Mons. Arrigo Miglio, infatti, aprirà i lavori con la presentazione della prossima Settimana sociale dei cattolici italiani che sarà celebrata in città a fine ottobre. Il vescovo di Faenza-Modigliana, già rettore dell’Università pontificia salesiana, mons. Mario Toso, introdurrà il tema “Il lavoro fondamento della pace”, mentre mons. Mauro Maria Morfino, vescovo di Alghero-Bosa, presiederà la santa messa nel pomeriggio del primo giorno. Previsti interventi di padre Francesco Occhetta, scrittore de “La Civiltà Cattolica”; padre Paolo Benanti (Università Gregoriana); Gigi De Palo, presidente del Forum delle famiglie; Maurizio Gentile (Univeristà di Verona); Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito, e Savino Pezzotta, già segretario generale Cisl. Come le precedenti edizioni, l’evento è promosso dall’Opera salesiana “Teresa Gerini” e dalle diocesi di Cagliari e di Faenza-Modigliana.