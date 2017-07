Crollo intonaco duomo Acireale: mons. Raspanti (vescovo), oggi visita al bimbo ferito in ospedale. “Preghiamo per lui. Lo affidiamo alla Madonna”

Ha voluto essere fisicamente accanto alla famiglia, portare conforto e pregare con i genitori nello stesso ospedale nel quale il piccolo è ricoverato. Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, si è recato in visita, questa mattina, al Policlinico di Messina, dove da ieri è ricoverato il bambino di un anno che, sabato pomeriggio, è rimasto ferito dal crollo dell’intonaco dal tetto del duomo di Acireale. Già ieri, dalla sua pagina Facebook, il presule aveva fatto appello alla comunità. “Preghiamo per il piccolo bambino – aveva scritto – che soffre con i genitori in ospedale per il crollo dell’intonaco in cattedrale. Lo affidiamo alla Madonna”. “È grande la vicinanza mia e della Chiesa acese tutta – ha detto mons. Raspanti al Sir -, grande l’affetto con il quale accompagniamo la famiglia e l’attenzione con la quale seguiamo la vicenda”. Percorsi i circa 90 chilometri che separano Acireale da Messina, il vescovo ha pregato nel reparto di rianimazione pediatrica del Policlinico con medici, infermieri e gli stessi genitori del piccolo. “Abbiamo chiesto l’intercessione della Madonna e di Santa Venera, alla quale il padre del bimbo è devoto e della quale ogni anno partecipa all’organizzazione dei festeggiamenti in cattedrale. Si può immaginare e pure comprendere il dolore della famiglia, la loro tristezza – aggiunge il pastore -, sebbene le notizie mediche ci accompagnano ad essere cautamente ottimisti”. Nel crollo, durante la celebrazione di un matrimonio, il bimbo ha riportato una frattura della fronte e un vasto trauma cranico. Sedato, è sottoposto a continui controlli, dai quali emerge che, fino ad ora, l’ematoma non si è ingrandito. La prognosi rimane comunque riservata.

È stato da subito meglio, invece, il disabile trentenne anche lui ferito nel crollo nella chiesa di Acireale: ricoverato in codice giallo a Catania, ha presto lasciato volontariamente il nosocomio per continuare le cure a casa. Il duomo di Acireale interessato dall’improvviso crollo dell’intonaco è stato dichiarato agibile dai vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, mentre la navata sinistra della chiesa, quella interessata dal crollo, è stata delimitata e resa inaccessibile. Secondo i primi rilievi, potrebbe essersi trattato di un cedimento attribuibile ad uno shock termico che avrebbe alimentato una bolla d’aria interna che, esplodendo, ha provocato il crollo. La Procura della Repubblica di Catania ha avviato un’inchiesta affidata agli agenti del commissariato di Acireale. Il parroco della cattedrale, don Roberto Strano, ha messo a disposizione degli inquirenti tutta la documentazione relativa ai lavori svolti nel corso degli anni.